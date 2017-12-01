Леонид Кравчук: Крым и Донбасс не отделились бы

Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден: если бы власти предоставили больше экономической и социальной свобод Крыму и Донбассу, они бы не отделились.

«Если бы мы с первых дней дали больше свободы экономической, социальной, культурно-образовательной этим регионам (Крыму и Донбассу), я убежден, что они не могли бы переложить на центр всю вину. А мы хотели, как и сейчас, все решать в центре, в Киеве, чтобы к нам ездили и нас просили. Это не политика большого государства», — сказал Кравчук, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Крым и Донбасс, поддержавшие независимость Украины в 1991 году, сейчас решили отделиться. По мнению первого президента, центральная власть должна заниматься вопросами безопасности, обороны и международных отношений. Как известно, Украина занимает девятое место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц. По состоянию на конец сентября в Украине на учете находил0сь 1 миллион 592 тысячи 982 переселенца из аннексированного Крыма и зоны АТО.

По материалам РИА Новости Украина



