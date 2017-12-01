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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

С такими сослуживцами и врагов не надо! Украинские военные убивают друг друга

Категория: Новости


С такими сослуживцами и врагов не надо! Украинские военные убивают друг друга

Именно такой случай произошел накануне в Алтестово.

По информации ГУНП, там прямо на улице села один 20-ти летний военнослужащий убил своего одногодка-сослуживца.

Причем не застрелил, что могло бы стать следствием несчастного случая, а зарезал.

По информации полиции, между ними возник конфликт, они договорились встретиться, чтобы «разобраться», в процессе общения один достал раскладной нож и ударил другого в грудь. После чего скрылся.

Пострадавший от полученной раны скончался на месте.

Полицейские задержали подозреваемого, который, по данным пресс-службы ГУНП, уже дает правдивые показания.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).



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