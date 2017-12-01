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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Трагедия в Аркадии. Одна женщина погибла, двое мужчин ранены

Категория: Новости


Трагедия в Аркадии. Одна женщина погибла, двое мужчин ранены

Таковы последствия ДТП, которое произошло ночью на улице Генуэзской. По информации патрульной полиции, там автомобиль «BMW» врезался в «Chery». После чего его отбросило на бетонный столб.

В результате пассажирка китайкого автомобиля погибла на месте. А оба водителя с серьезными травмами госпитализированы. При этом от удара об столб BMW загорелся и возникла реальная угроза взрыва.

Проводится расследование. Согласно предварительным данным, виновником столкновения стал водитель BMW, который на большой скорости выскочил на встречную полосу.



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