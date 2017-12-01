Одесские трамваи и троллейбусы могут стать «информативными»

Одесситам предлагают поддержать проект «Общественного бюджета-2018», который предполагает установить комплекс оповещения для информирования пассажиров как внутри салона, так и на остановках.

Более детально об этой инициативе журналистам рассказали авторы проекта — члены организации «Равноправное общество» Светлана Рожко, Ольга Крикун, Светлана Стрельцова.

Авторы проекта «Голос одесского трамвайчика» предлагают установить в трамваях, троллейбусах и на остановках систему речевого оповещения. Обустройство будет информировать пассажиров о номере прибывшего транспорта, его дальнейшем маршруте, названии остановок.

По мнению авторов, проект является важным и необходимым предложением для многих категорий граждан. Они считают, что реализация этой инициативы поможет повысить возможность ориентироваться в городе представителям маломобильных групп населения, в том числе людям с инвалидностью, детям, пожилым людям и гостям города.

Авторы запросили у департамента транспорта количество трамваев, троллейбусов в городе и исходя из этих данных рассчитали бюджет проекта. Для закупки системы понадобится 1 миллион 633 тысячи гривен. «Оповещатели» производятся в Украине, в Одессу их доставят бесплатно. Желающие одесситы просят поддержать проект № 1854 на сайте «Социально–активный гражданин».