Замерзшие в своих домах жители Шкодовой горы продолжают греться на проезжей части. Уже вторые сутки…

Жители Шкодовой горы продолжают блокировать дорогу, по которой грузовики следуют в «Евротерминал» Одесского морского порта.

Таким образом, они протестуют против отсутствия тепла в их домах. И заявляют, что не снимут блокаду, пока их жилища не будут подключены к теплоснабжению.

Отметим, что между протестующими и водителями грузовиков периодически возникают конфликты, переходящие в потасовки.

При этом присутствующие на месте полицейские ограничиваются тем, что пытаются «гасить страсти», но ничего не предпринимают для того, чтобы разблокировать дорогу.

А ведь перекрытие проезжей части является, по меньшей мере, административным правонарушением…

Напомним, что подать тепло в дома, где проживают более ста шестидесяти семей, обещают уже больше месяца.