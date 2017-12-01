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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесситов призывают преподать урок распоясавшимся «национал-хулиганам»

Категория: Новости


Одесситов призывают преподать урок распоясавшимся «национал-хулиганам»

Администрация Украинского театра предлагает всем, кто так или иначе пострадал от срыва выступления известного артиста Константина Райкина, который проходил в театре 17 ноября написать заявление в полицию.
По информации информагентств, бланки находятся в кассах театра.
Напомним, что, по мнению руководства Украинского театра, и сам театр, и артист полностью выполнили свои обязательства перед зрителями, поэтому деньги за билеты на сорванную постановку зрителям нужно требовать с тех «деятелей», которые сорвали выступление, как выяснилось, любимого одесситами артиста. В судебном порядке!
Тем более, что один из организаторов этой хулиганской акции Сергей Стерненко не только открыто признает свою роль в ней, но даже разместил одно из обращений администрации театра на своей странице в соцсетях.
Отметим, что поскольку Константин Райкин не перебирался ползком через украинскую границу и не использовал акваланг, чтобы вынырнуть возле вожделенного одесского берега, а приехал в Украину вполне легально, действия т.н. «национал-патриотов» по срыву его выступления носят откровенно противозаконный характер.
За которые должны понести ответственность.
В том числе, и в виде компенсации материального и морального ущерба всем, кого они таким образом лишили долгожданного и заранее проплаченного культурного мероприятия!
Чтобы впредь неповадно было!



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