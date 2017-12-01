Одиозного « уличного бойца» Демьяна Гангула будет сидеть! Только не в СИЗО, а дома

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Такое решение приняла коллегия областного Аппеляционного суда.
Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты и выпустил из-под стражи «активиста».
Однако не на свободу, а под круглосуточный домашний арест.
При этом отпустить подсудимого на свободу под залог или личные обязательства суд категорически отказался. Как, собственно и передать его на поруки нардепа Андрея Билецкого.
Таким образом, согласно судебному решению, под собственным замком обвиняемому придется просидеть тридцать дней.