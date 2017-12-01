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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Одиозного « уличного бойца» Демьяна Гангула будет сидеть! Только не в СИЗО, а дома

Категория: Новости


Одиозного « уличного бойца» Демьяна Гангула будет сидеть! Только не в СИЗО, а дома

Такое решение приняла коллегия  областного  Аппеляционного  суда.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты и выпустил из-под стражи «активиста».

Однако не на свободу, а под круглосуточный домашний арест.

При этом отпустить  подсудимого на свободу под залог или личные обязательства суд категорически отказался. Как, собственно и передать  его на поруки нардепа Андрея Билецкого.

Таким образом, согласно судебному решению, под собственным замком обвиняемому придется просидеть тридцать дней.

 



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