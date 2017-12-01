Одиозного « уличного бойца» Демьяна Гангула будет сидеть! Только не в СИЗО, а дома

Такое решение приняла коллегия областного Аппеляционного суда.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты и выпустил из-под стражи «активиста».

Однако не на свободу, а под круглосуточный домашний арест.

При этом отпустить подсудимого на свободу под залог или личные обязательства суд категорически отказался. Как, собственно и передать его на поруки нардепа Андрея Билецкого.

Таким образом, согласно судебному решению, под собственным замком обвиняемому придется просидеть тридцать дней.