Одесским морским пограничникам «перепало» оборудование на многие миллионы

В том числе – приборы для климатического контроля, десятки костюмов для подводного плавания, магниты для подводной фиксации и многое другое.

Торжественная церемония прошла накануне на территории одесского Морвокзала.

Как выяснилось, общая сумма подаренного посольствами США и Норвегии оборудования составляет более двенадцати миллионов гривен.

Всего же за четыре года украинским пограничникам бесплатно передали оборудования и водолазной техники на тридцать два миллиона гривен. В том числе –компьютерная техника, водолазное снаряжение, тепловизоры и обмундирование.