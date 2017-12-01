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  • Просмотров: 78
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесским морским пограничникам «перепало» оборудование на многие миллионы

Категория: Новости


В том числе – приборы для климатического контроля, десятки костюмов для подводного плавания, магниты для подводной фиксации и многое другое.

 Торжественная церемония прошла накануне на территории одесского Морвокзала.

Как выяснилось, общая сумма подаренного посольствами США и Норвегии оборудования составляет более двенадцати миллионов гривен.

Всего же за четыре года украинским пограничникам бесплатно передали оборудования и водолазной техники на тридцать два миллиона гривен. В том числе –компьютерная техника, водолазное снаряжение, тепловизоры и  обмундирование.



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