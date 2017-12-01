На Черемушках двое мужчин со скуки нападали с ножом на местных жителей

Мужчины намерено провоцировали драку с прохожими.

В Малиновском районе Одессы двое злоумышленников со скуки нападали с ножом на местных жителей.

Об этом рассказали представители пресс-службы Прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что двое молодых людей обосновано подозреваются в совершении ряда преступлений, в частности, - нанесение мирным гражданам телесных повреждений разной степени тяжести, а также совершении хулиганских действий.

В рамках проведения досудебного расследования было установлено, что в течение 2017 года двое безработных молодых уроженцев Одессы намерено провоцировали конфликты со случайными прохожими в Малиновском районе, начинали драки, в ходе которых били оппонентов ножом.

На данный момент было установлено по меньшей мере четыре подобных инцидента. По состоянию на сегодняшний день по ходатайству местной прокуратуры злоумышленники были заключены под стражу.

Ранее в Приморском районе Одессы задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении разбойного нападения, - злоумышленники напали на пострадавшего с ножом и электрошокером с требованием отдать личные вещи, после чего скрылись с места событий на автомобиле.