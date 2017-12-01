С вечера 5 декабря жители домов по Днепропетровской дороге жалуются на отсутствие воды

Жители домов по Днепропетровской дороге жалуются на отсутствие воды в их квартирах с вечера 5 декабря.

Сначала воду обещали дать в дома в 6 часов утра, но позже перенесли сроки окончания ремонта на водопроводе до 20 часов вечера.

В таком же положении оказались и жители улицы Мира в Крыжановке - там воды нет с 21 часа 5 декабря. Возобновят ее подачу не раньше 20 часов.

Остались без воды и жители Пересыпи. Ни Николаевской дороге и ул. Черноморского казачества вследствие аварии вода пропала в 3.40 ночи, а починить водопровод обещают в 15 часов 6 декабря.