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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Появится поезд Одесса – Яремче

Категория: Новости

В новом железнодорожном графике, который начнет действовать 10 декабря, есть изменения, касающиеся Одессы. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО «Укрзалiзниця» Евгений Кравцов. Фото Вячеслава Тенякова Так, назначен новый поезд № 26/36 – 35/25 Одесса – Яремче, Перемышль. Это ежедневный двухгруппный состав с вагонами поезда № 36/35 Одесса – Перемышль (Польша). Объединение/разъединение групп вагонов будет происходить во Львове. Маршрут № 136/135 Черновцы – Одесса продлен до Белгорода-Днестровского. Это «позволит пассажирам добираться поездом непосредственно на курорты Одесской области». Также руководитель напомнил о новом ночном экспрессе Львов – Одесса.



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