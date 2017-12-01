Появится поезд Одесса – Яремче

В новом железнодорожном графике, который начнет действовать 10 декабря, есть изменения, касающиеся Одессы. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО «Укрзалiзниця» Евгений Кравцов. Фото Вячеслава Тенякова Так, назначен новый поезд № 26/36 – 35/25 Одесса – Яремче, Перемышль. Это ежедневный двухгруппный состав с вагонами поезда № 36/35 Одесса – Перемышль (Польша). Объединение/разъединение групп вагонов будет происходить во Львове. Маршрут № 136/135 Черновцы – Одесса продлен до Белгорода-Днестровского. Это «позволит пассажирам добираться поездом непосредственно на курорты Одесской области». Также руководитель напомнил о новом ночном экспрессе Львов – Одесса.



