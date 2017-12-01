В Одессе провели акции к Дню борьбы со СПИДом

Накануне Международного Дня борьбы со СПИД в Одессе проходят круглые столы и информационные акции.

30 ноября 2017 года, в преддверии Международного Дня борьбы со СПИДом, в Одессе провели информационную акцию, направленную на профилактику ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся половым путем и вирусных гепатитов. В акции приняли участие студенты Одесского областного базового медицинского училища – волонтеры отделения «Клиника, дружественная к молодежи» городской студенческой поликлиники №21 при поддержке общественной организации «Молодежный центр развития».

1 декабря 2017 года студенты Одесского национального медуниверситета провели профилактическую акцию на Приморском бульваре. Волонтеры отделения «Клиника, дружественная к молодежи» организовали раздачу информационных материалов о профилактике СПИДа и других социально опасных заболеваний, рассказали о важности профилактики и возможностях бесплатного обследования на ВИЧ в медицинских учреждениях Одессы.

Кроме того, представители отделения «Клиника, дружественная к молодежи» 1 декабря провели для студентов Одесской национальной морской академии заседание круглого стола по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и последующее тестирование на ВИЧ.

Мероприятия прошли при поддержке проекта «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ-инфекции и туберкулеза в странах Восточной Европы и Центральной Азии» и международного благотворительного фонда «Альянс общественного здоровья».

4 декабря 2017 года мэр Одессы Геннадий Труханов подписал Меморандум о сотрудничествес МБФ «Альянс общественного здоровья» в вопросах противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам.