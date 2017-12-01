Отопление на Шкодовой горе будет обеспечено в течении двух дней

Такое заявление сделал сегодня Губернатор Максим Степанов. По его словам, «…сегодня этот вопрос должен быть рассмотрен на заседании Кабмина. И вопрос сугубо технический. Имею большую надежду, что уже завтра-послезавтра тепло в эти двенадцать домов будет подано!»

Напомним, что вопрос о подаче в дома, где проживают более ста шестидесяти сесей, «висит в воздухе уже почти полтора месяца.

Причем все упирается в сугубо юридически е согласования, поскольку котельная закрытого НПЗ, которая подает тепло в этот микрорайон, полностью готова к работе.

Отметим, что, не дождавшись неоднократно обещанного властями тепла, жители Шкодовой горы два дня назад блокировали дорогу, ведущую к «Евротерминалу» Одесского порта.