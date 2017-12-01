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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Экс-губернатора Одесской области михаила Саакашвили объявилне в розуск

Категория: Новости


Экс-губернатора Одесской области михаила Саакашвили объявилне в розуск

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, Михаила Саакашвили подозревают в совершении преступления сразу по трем стаьям Уголовного  Кодекса, включая «покушение на совершение преступления», «преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и содействие участникам преступных организаций».

Отметим, что утром полицейские попытались задержать Михаила Саакашвили в лагере его сторонников, однако не нашли его . При этом в возникшей потасовке пострадали несколько полицейских и около десятка участников «михо-майдана».

 



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