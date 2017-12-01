Украинские ВМС пополнились четырьмя новыми бронекатерами

Четыре новых артиллерийских бронекатера, поступившие недавно в Одессу ,официально вступили в боевой строй.

Накануне им официально присвоили имена небольших украинских городов- Вышгород, Кременчуг, Лубны и Никополь.

По имеющейся информации, именно из этих городов пришли на службу военные моряки, погибшие в зоне АТО.

После торжественного «наименования» новые суда приняли участие в учениях, которые прошли в Одесской акватории . Руководил учениями флагман украинских ВМС «Гетман Сагайдачный».

Отметим, что новые катера имеют на вооружении 30-ти мм автоматическую пушку, автоматический гранатомет, зенитный пулемет и два ПТУРа «Баръер» .Скорость составляет 25 узлов, а экипаж- пять человек.