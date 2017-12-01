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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одессе на базе Южного оперативного командования начались сборы военных психологов со всей Украины

Категория: Новости


В Одессе на базе Южного оперативного командования начались сборы военных психологов со всей Украины

Основная цель сборов обмен опытом по оказанию первой психологической помощи.

В мероприятии принимают участие так же специалисты из ГСЧС и  ВМС.

Отметим, что оказание психологической помощи военнослужащим в сложившейся в Украине ситуации имеет большое значение. Поскольку , согласно международной практике, практически каждый участник боевых действий нуждается в психологической реабилитации.

Сборы продляться в течение двух дней.

И большинство ЧП, в которые попадают участники АТО после возвращения домой,связаны именно с тем, что им не бвла оказана своевременная квалифицированная психологическая помощь.



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