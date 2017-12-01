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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Из Германии доставили рождественские подарки для детей из социально незащищенных семей

Категория: Новости

Из Германии доставили рождественские подарки для детей из социально незащищенных семей

Пять огромных автомобилей волонтёры разгружали несколько часов. 

Организаторы говорят, в течение трёх месяцев собирали подарки от детей из Германии для украинских ребят. Сейчас собрали рекордные 25 тысяч пакетов — это почти полтора раза больше, чем в прошлом году. «Подарки, которые мы привозим из Германии, собираются уже начиная с сентября. Мы проводим информационное оповещение внутри Германии, ходим в детские сады, в школы на родительские собрания и описываем, что в подарках нам надо. И в этом году мы увезли в четыре страны рекордные 134 тысячи подарков», — рассказал представитель благотворительной организации Максим Любаскин.  Подобную акцию в Украине проводят восьмой раз. Организаторы говорят, в следующем году планируют вместе со сладостями привезти и медицинское оборудование для детей с недостатками слуха.



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