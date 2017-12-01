Шестьсот тысяч гривен, внесенных губернатором за «национал-активиста» Сергея Стерненко вернулись благотворителю

Аппеляционный суд Одесской области отменил решение Приморского суда Одессы о избрании меры пресечения для Сергея Стерненко за участие в беспорядках в Горсаду в виде содержания под стражей с правом выхода под залог шестьсот тысяч гривен.

И определил новую меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Таким образом, все трое обвиняемых за организацию и участие в общественных беспорядков «активистов» - Сергей Стерненко, Игорь Резун и Демьян Гангул отпущены из-под стражи.

Впрочем, оставленная им свобода остается весьма ограниченной. У Сергея Стерненко - подписка о невыезде, у Игоря Резуна- ночной домашний арест и у Демьяна Гангула –круглосуточный домашний арест.