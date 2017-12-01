Одесский горсовет рассмотрит вопрос о запрете торговым павильонам торговать алкоголем после 22 часов

С такой инициативой выступил депутат Денис Григорьев.

Однако, даже если депутаты поддержат это предложение, то обеспечить его исполнение все равно не удастся. Поскольку , оказывается, такое решение выходит за рамки компетенции местных органов власти.

Напомним, что подобные решения уже приняли местные власти Киева и ряда других городов страны.

Однако АМК успешно оспорил эти решения в судах, поскольку они противоречат законодательству о защите экономической конкуренции.

Таким образом, для положительного решения данного вопроса необходимо внесение изменений на законодательном уровне.