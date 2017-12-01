Обещание губернатора о подаче отопления на Шкодовую гору в течение одного-двух дней может оказаться нереализуемым

Как рассказал в ходе встречи с местными жителями заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Агуца, для того, чтобы обеспечить подачу теплоносителя. Нужно вначале подписать договор между Фондом Госимущества и КП «Теплоснабжение города Одесса».

Но, оказывается, до этого необходимо еще провести инвентаризацию котельной НПЗ. Которая, собственно, и обеспечивает подачу тепла в прилегающий микрорайон.

На это может уйти несколько дней. И только после выполнения этих формальностей можно буде приступить к пуско-наладочным работам для подачи тепла.

Что, как показывает практика, так же растягивается на пару-тройку суток.

В таких условиях местные жители, третий день блокирующие дорогу в Сухой порт, отказались снять блокаду до тех пор, пока не получат тепла.

При этом они опасаются, что если в ближайшие дни ударят морозы, то их трубы могут лопнуть, и тогда они останутся без отопления на неопределенный срок.