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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Обещание губернатора о подаче отопления на Шкодовую гору в течение одного-двух дней может оказаться нереализуемым

Категория: Новости


Как рассказал в ходе встречи с местными жителями заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Агуца, для того, чтобы обеспечить подачу теплоносителя. Нужно вначале подписать договор между Фондом Госимущества и КП «Теплоснабжение города  Одесса».

Но, оказывается, до этого необходимо еще провести инвентаризацию котельной НПЗ. Которая, собственно, и обеспечивает подачу тепла в прилегающий микрорайон.

На это может уйти несколько дней. И только после выполнения этих формальностей можно буде приступить к пуско-наладочным работам для подачи тепла.

Что, как показывает практика, так же  растягивается на пару-тройку суток.

В таких условиях местные жители, третий день блокирующие дорогу в Сухой порт, отказались снять блокаду до тех пор, пока не получат тепла.

При этом они опасаются, что если в ближайшие дни ударят морозы, то их трубы могут лопнуть, и тогда они останутся без отопления на неопределенный срок.

 

 



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