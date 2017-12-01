Проблема отсутствия необходимых вакцин в Одесской области будет в ближайшее время решена

Такое обещание дал на встрече с журналистами губернатор Максим Степанов.

По его слова, «…по моей информации, сыворотки и вакцины уже получены Минздравом и в ближайшее время поступят в Одесскую область!»

Напомним, что как было сообщено в ходе аппаратного совещания в середине ноября, в области практически отсутствуют вакцины против таких смертельных болезней, кА столбняка, дифтерии, гангрены и против укусов каракурта. Кроме того, в регионе искались буквально считанные дозы вакцин против бешенства и ботулизма.

Отметим, однако, что наличие некоторых необходимых сывороток в Минздраве вызывает большие сомнения.

Ведь руководители министерства неоднократно заявляли, что вообще не намерены закупать препараты российского производства. При этом ряд препаратов в принципе не имеют других аналогов. Так, только российская фармацевтика выпускает сыворотку от столбняка, которая может спасти жизнь человеку даже на стадии развития болезни.

Остальные страны ограничиваются выпуском анатоксина, который действует только в том случае, если он применяется кратчайшее время после попадания инфекции.