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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Злоумышленника задержали, когда он пытался украсть магнитолу из автомобиля одессита

Категория: Новости

Злоумышленника задержали, когда он пытался украсть магнитолу из автомобиля одессита

Злоумышленника задержали, когда он пытался украсть магнитолу из автомобиля одессита.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Так, «ВАЗ-2105» находился возле ТЦ на улице Давида Ойстраха. Потерпевший припарковал свое авто на стоянке, а сам направился в магазин, при этом он забыл запереть водительскую дверь.

«Невнимательностью мужчины и воспользовался злоумышленник. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он проник в салон и принялся снимать автомагнитолу», - сообщили в пресс-службе.

Тем не менее, действия злоумышленники заметили охранники ТЦ, которые задержали мужчину и вызвали полицию.

В результате задержанным оказался ранее судимый гражданин одной из стран ближнего зарубежья. По данному факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.15 и ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины.



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