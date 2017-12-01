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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одесской области запретят закупать молоко у селян

Категория: Новости

В Одесской области запретят закупать молоко у селян

Соглашение об ассоциации с ЕС вводит свои правила, меняя в корне работу молокозаводов. Многие предприятия закупают молоко в селах. Теперь подобного положения вещей не будет. Компании, изготавливающие молочную продукцию с 2018 года должны совершать закупки сырья только в зарегистрированных, имеющих соответствующую гослицензию, фермерских хозяйствах. Молоко от селян считается продукцией второго сорта.
В магазинах останутся только товары, относящиеся к категории экстра-класса, высшего и первого.
В настоящее время Министерство аграрной политики Украины отчитывается, что лишь 25% молока поступает на молокозаводы от селян и небольших фермерских хозяйств. Как утверждают чиновники, именно на него жалуются потребители.



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