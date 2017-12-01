В железнодорожных кассах начались продажи билетов на поезд из Одессы в Польшу - до приграничной узловой станции Пшемысль. Билеты на поезд из Одессы в Польшу пока продают только в кассах за более чем 1100 гривен.

С 10 декабря начинает ходить пассажирский поезд из Одессы до польского Пшемысля через Львов, где часть его вагонов отдельным составом следует до Яремче и Рахова в Карпатах. - до польского Пшемысля и до станции Яремче в Карпатах (в обратном направлении, в Одессу под №26/35). Как вариант поезда №26 он повторяет ранее существовавший поезд №26 "Одесса - Львов", но следует затем через Ивано-Франковск до Рахова. Часть вагонов идет только до Яремче, чтобы дать возможность купить билеты и до этой ближайшей к Буковелю станции, и далее - до Ясини, Ворохты, Микуличина и Рахова. Отметим, что при первоначальной публикации нового расписания в Карпатах поезд шел только до Яремче. Другая часть поезда, под №36, следует из Одессы до польского города Пшемысль (Перемышль) - с 2016 года важного пересадочного узла на границе Украины и Польши. Ранее под №35 и 36 ходил поезд "Львов - Варшава. Таким образом, новый поезд по сути представляет собой прежний поезд "Одесса - Львов", маршрут которого удлинили до Яремче и Пшемысля, а существующий дефицит билетов из Одессы до Львова только усугубляется. Отправление нового поезда из Одессы в 18:26, прибытие во Львов в 6:33, в Яремче в 11:36, в Рахов в 14:17, в Пшемысль в 9:45. В Одессу поезд прибывает в 11:15, отправляясь из Рахова в 16:20 Яремче в 18:52, из Пшемысля в 18:09, из Львова в 23:28. По пути поезд проходит через Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Жмеринку, Вапнярку, Рудницу, Подольск, Раздельную. В поезде есть вагоны люкс, купе и плацкарт. Билет из Одессы в Яремче стоит 140 грн. (плацкарт), 207 грн. (купе), 470 грн. (люкс). До Рахова билетов в системе онлайн-продажи нет, их стоимость дороже билетов до Яремче на десяток-другой гривен. Из Одессы до Пшемысля продажа электронных билетов и продажа билетов через Интернет закрыта. Несмотря на анонсированное главой "Укрзализныци" Евгением Кравцовым начало онлайн-продажи билетов на международные поезда, этого сразу не произошло. Купить билет на поезд в Пшемысль через Интернет можно будет, разве что, после Нового года. Пока же его можно приобрести лишь в обычных железнодорожных кассах на любой станции. Цена билета привязана к текущему официальному курсу евро и на данный момент составляет около 1135 гривен в купе - примерно 35 евро. Вагонов "люкс" и "плацкарт" в поезде до Пшемысля не предусмотрено.