Одесса потеряла чемпиона мира по хоккею

Проведение чемпионата мира по хоккею среди юниоров 2018 года переносится из Одессы в Киев.

Такое решение приняла накануне Международная федерация хоккея.

Причем, как выяснилось, инициатива исходила от национальной хоккейной федерации. Якобы потому что дворец спорта, в котором должны были проводиться матчи, не готов к проведению первенства такого уровня и недоработки не успеют устранить до начала чемпиона.

К тому же, киевская ледовая арена куда больше одесской.

Таким образом, чемпионат мира по хоккею для Одессы перешел в категорию несбывшихся ожиданий. Где уже находятся проведение чемпиона Европы по футболу 2012 и европейского первенства по баскетболу 2014.

Отметим, что городские власти неоднократно поднимали вопрос о крайней важности для Одессы проведения матчей чемпионата про хоккею и необходимости ускорить реконструкцию Дворца Спорта. Однако эти инициативы упорно не встречали необходимой поддержки со стороны областного совета.