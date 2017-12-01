Измаильчанину грозит до трех лет лишения свободы за приобретение и храниение наркотиков

За незаконное приобретение, хранение наркотических средств следственным отделом Измаильского отдела полиции начато уголовное производство в отношении 39-летнего гражданина, которому за нарушение закона грозит до трех лет лишения свободы.

В ходе санкционированного обыска по месту проживания 39-летнего мужчины, сотрудники криминальной полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения в сухом, измельченном виде, предположительно наркотическое средство-марихуана, сверток фольги с порошкообразным веществом розового цвета и два фрагмента пластиковых бутылок, которые были упакованы в присутствии понятых.



«По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины,- рассказывает начальник Измаильского отдела полиции полковник полиции Роман Галкин.- После получения результатов экспертизы изъятого, в отношении мужчины будет принято решение в установленном законом порядке».

За содеянное законом предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.