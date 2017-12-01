На Фонтане вырубили полсотни вполне жизнеспособных деревьев

Об этом сообщил одесский экозащитник Владислав Балинский.

По его словам, на склонах между 13 и 14 станциями Большого Фонтана срезали пятьдесят взрослых акаций.

Эта акция проведена на территории , принадлежащей компании «Интеграл Буд».

Для чего таким способом освобождается территория и что там собираются строить, экозащитнику неизвестно.

Отметим, что городские власти ранее говорили о проведении вэтом районе берегоукрепительных работ.

Но именно растущие на склонах деревья и другие зеленые насаждения как раз и являются важнейшим элементом берегоукрепления!