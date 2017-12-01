На Фонтане вырубили полсотни вполне жизнеспособных деревьев

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Об этом сообщил одесский экозащитник Владислав Балинский.
По его словам, на склонах между 13 и 14 станциями Большого Фонтана срезали пятьдесят взрослых акаций.
Эта акция проведена на территории , принадлежащей компании «Интеграл Буд».
Для чего таким способом освобождается территория и что там собираются строить, экозащитнику неизвестно.
Отметим, что городские власти ранее говорили о проведении вэтом районе берегоукрепительных работ.
Но именно растущие на склонах деревья и другие зеленые насаждения как раз и являются важнейшим элементом берегоукрепления!