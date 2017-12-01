В Украине продолжает дорожать бензин и дизтопливо. С начала года цены в среднем прибавили 5-6 грн. Только за последний месяц цены на бензин и дизтопливо на таможенной границе выросли почти на 9 %. В чем причина и сколько будет стоит топливо к концу года телекомпании "ГРАД" рассказал директор спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Геннадий Рябцев: «Поскольку каждый процент роста цен на границе означает примерно 10 коп. подорожания в рознице, мы должны были до конца месяца иметь 90 копеечное подорожание. Однако здесь нет прямой зависимости, некоторые компании уже выбрали все 90 коп. роста, некоторые повысили цены на 40-50 коп. и сохранили потенциал для дальнейшего подорожания».

Второй фактор, который не позволил трейдерам удержать цены на уровне ноября - это очередное падение курса гривны. Как отмечает эксперт: «Поскольку по всем экономическим прогнозам до конца года курс доллара превысит 27 грн , то каждые 10 копеек лишних в курсе означают подорожание бензина и дизтоплива примерно на 6-7 копеек. Так как курс вырос на копеек 40-50, то это еще порядка 20-30 копеек до конца года». Если цены на границе пойдут вниз , тогда стоимость бензина и дизтоплива на стелах заправок останется на прежнем уровне, утверждает эксперт.

Существует мнение, что трейдеры получают сверхприбыли от повышения цен. На самом деле обогащаются только те, кто не платит налоги и сборы. А реальные сверхприбыли от подорожания топлива получает государство. По мнению Геннадия Рябцева: «Сверхприбыль от повышения цен на бензин и дизтопливо получает государство, которое забирает порядка 40 % с розничной цены себе в виде налогов. Другое дело что эти налоги не идут туда куда должны идти – на улучшение транспортной инфраструктуры, на повышение качества обслуживания дорог».

Требовать сейчас от трейдеров, чтобы они сократили наценку, которая составляет порядка 10%, что в 8 раз меньше, чем наценка на продовольственные товары в супермаркетах. Это, по меньшей мере, странно, говорит эксперт. Стабилизировать и улучшать ситуацию - должно государство.

«Другое дело что от государства следует требовать не снижения цен, а содействия тому, чтобы украинцы зарабатывали больше и борьбы с теми у частниками рынка которые увиливают от уплаты налогов и сборов. Кроме того , полезным будет и более качественное администрирование акцизного налога на бензин и дизтопливо и направление его на нужды дорожников, на транспортную инфраструктуру, а не размывание в большой дырявой бочке госбюджета».

Специалисты считают, что отметка в 30 гривен за литр превышена не будет. Здесь определенную роль играет психологический фактор. Если на одной АЗС цена на топливо начинается с двойки, а на другой с тройки, естественно водитель купит там, где дешевле, даже если разница всего в несколько копеек, объясняют эксперты.