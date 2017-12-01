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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Украине продолжает дорожать бензин и дизтопливо

Категория: Новости

В Украине продолжает дорожать бензин и дизтопливо

В Украине продолжает дорожать бензин и дизтопливо. С начала года цены в среднем прибавили 5-6 грн. Только  за  последний месяц цены  на  бензин и дизтопливо  на  таможенной  границе выросли почти на  9 %.  В чем причина и сколько будет стоит топливо к концу года телекомпании "ГРАД" рассказал  директор спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

 

Геннадий Рябцев: «Поскольку  каждый  процент роста  цен  на  границе означает  примерно 10 коп.  подорожания  в  рознице, мы  должны были  до конца  месяца  иметь 90 копеечное  подорожание.   Однако здесь нет прямой зависимости, некоторые компании уже  выбрали все  90 коп. роста, некоторые повысили цены  на 40-50 коп.  и сохранили потенциал для  дальнейшего подорожания». 

 

Второй  фактор, который  не позволил  трейдерам удержать цены  на   уровне ноября  - это очередное падение курса гривны. Как отмечает эксперт: «Поскольку  по всем  экономическим прогнозам до конца  года  курс доллара превысит 27 грн , то каждые 10 копеек лишних в курсе  означают подорожание  бензина и  дизтоплива  примерно на 6-7 копеек. Так как  курс вырос  на копеек 40-50,  то это еще  порядка 20-30 копеек  до конца  года». Если цены на  границе  пойдут вниз , тогда  стоимость бензина  и  дизтоплива  на  стелах заправок останется  на  прежнем   уровне, утверждает эксперт.

 

Существует мнение, что трейдеры получают сверхприбыли от повышения цен.  На самом деле обогащаются только те, кто не платит налоги и сборы. А реальные сверхприбыли от подорожания топлива получает государство. По мнению Геннадия Рябцева: «Сверхприбыль  от повышения  цен  на бензин  и дизтопливо получает государство, которое забирает порядка  40 %   с  розничной  цены себе  в  виде  налогов. Другое дело  что эти  налоги не идут туда  куда  должны идти – на  улучшение  транспортной инфраструктуры, на  повышение  качества  обслуживания  дорог».

 

Требовать сейчас от трейдеров, чтобы  они   сократили наценку, которая  составляет  порядка 10%, что   в  8  раз  меньше, чем наценка   на продовольственные товары   в  супермаркетах. Это, по меньшей  мере,  странно, говорит  эксперт. Стабилизировать  и улучшать  ситуацию -    должно государство.  

 

«Другое дело что от государства следует  требовать не снижения  цен, а   содействия  тому,  чтобы  украинцы  зарабатывали  больше  и борьбы  с теми   у частниками рынка  которые увиливают от уплаты  налогов   и  сборов. Кроме  того , полезным  будет  и  более качественное  администрирование акцизного налога  на  бензин и дизтопливо и направление  его  на нужды  дорожников, на  транспортную инфраструктуру, а  не  размывание  в  большой дырявой  бочке   госбюджета».  

 

Специалисты считают, что отметка в 30 гривен за литр превышена не будет. Здесь определенную роль играет психологический фактор. Если на одной АЗС цена на топливо начинается с двойки, а на другой с тройки, естественно водитель купит там, где дешевле, даже если разница  всего в несколько копеек, объясняют эксперты.



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