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  • Просмотров: 38
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Правоохранители сожгли наркотические вещества изъятые в ходе расследования уголовных производств

Категория: Новости

Правоохранители сожгли наркотические вещества изъятые в ходе расследования уголовных производств

Подольские правоохранители совместно с коллегами из Ананьевского и Окнянского отделений полиции сожгли наркотические вещества и прекурсоры, изъятые в ходе расследования 75 уголовных производств.

Об этом  сообщили в пресс-службе полиции.

Отметим, что в основном это марихуана, опий и растения конопли. Происходила утилизация в овраге за пределами Подольска в присутствии комиссии, в состав которой вошли сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и представители отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области.

«Подольские правоохранители убедительно просят граждан, обладающих любой информацией о незаконном обороте наркотиков (о деятельности притонов для изготовления, потребления наркотических средств, лиц, распространяющих или привлекающих других лиц к потреблению; места хранения, сбыта и изготовления опасного зелья), сообщать в полицию по телефону «102», - сообщили в пресс-службе.

 



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