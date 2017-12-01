Билет на поезд из Одессы в Польшу подешевеет, но незначительно

«Укрзалізниця» рассматривает возможность снижения стоимости билета на поезд в направлении Одесса–Перемышль до 1066 грн вместо нынешних 1300 грн.

Об этом сообщил и.о. председателя правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодня мы рассматриваем возможность снижения стоимости билета в направлении Одесса–Перемышль до 1066 грн вместо 1300 грн. То есть до уровня стоимости автобусных перевозок», — сказал он.

По словам Е.Кравцова, ниже этой цены «Укрзалізниця» не будет снижать, поскольку путешествие по железной дороге на длительное расстояние комфортнее, чем на автобусе.

Отметим, 2 декабря «Укрзалізниця» открыла продажу билетов на международные поезда, курсирующие в страны Европейского Союза. С 10 декабря будет запущен новый поезд в Польшу сообщением Одесса–Перемышль.