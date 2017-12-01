В районе Молодой гвардии горел трамвай. Есть пострадавшие

Возгорание произошло в трамвайном вагоне маршрута №7.

По словам свидетелей, возгорание было весьма сильным. В результате среди пассажиров возникла паника, люди устроили давку в дверях и стали выпрыгивать из окон, разбивая стекла.

По информации патрульной полиции, пострадали семь человек.. которые обратились за медицинской помощью с ушибами, отравлениями угарным газом и порезами. У одного пострадавшего разбита голова.

Отметим, что когда на место прибыли сотрудники ГСЧС, то пожар был погашен практически мгновенно.

По имеющейся информации, загорелась щитовая рядом с кабиной водителя. Площадь возгорания составила всего два квадратных метра.