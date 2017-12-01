Работы по укреплению северной стены Белгород-Днестровской крепости продлиться до конца года

Как выяснилось, подрядчик категорически не успел выполнить весь необходимый объем работ до начала декабря, как того требовало руководство областной администрации.

И теперь клянется сделать все до конца года.

В связи с этим губернатор Максим Степанов пообещал, что будет ежедневно контролировать проводимые работы.

Напомни, что первоначально весь комплекс работ собирались завершить еще до начала лета, но потом сроки постоянно переносили.

С чем связана столь значительная задержка, остается непонятным.

Отметим, что по окончании первоочередных ремонтно-укрепительных работ губернатор пообещал поставить вопрос о внесении Белгород-Днестровской крепости в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.