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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Работы по укреплению северной стены Белгород-Днестровской крепости продлиться до конца года

Категория: Новости


Работы по укреплению северной стены Белгород-Днестровской крепости продлиться до конца года

Как выяснилось, подрядчик категорически не успел выполнить весь необходимый объем работ до начала декабря, как того требовало руководство областной администрации.

И теперь клянется сделать все до конца года.

В связи с этим губернатор Максим Степанов пообещал, что будет ежедневно контролировать проводимые работы.

Напомни, что первоначально весь комплекс работ собирались завершить еще до начала лета, но потом сроки постоянно переносили.

С чем связана столь значительная задержка, остается непонятным.

Отметим, что по окончании первоочередных ремонтно-укрепительных работ губернатор пообещал поставить вопрос о внесении Белгород-Днестровской крепости в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

 



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