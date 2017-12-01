Оформление земельных участков военных объектов и городов в одесской области проходит по ускоренными темпами

Об этом сообщил в ходе общения с журналистами губернатор Максим Степанов.

По его словам, все земельные участки министерства обороны, расположенные на территории региона. Должны иметь весь необходимый пакет документов.

Острота проблемы отчетливо выявилась после захвата части военного объекта «Школьный Аэродром».

Тогда оказалось, что документы на эту территорию Министерство обороны не перерегистрировало более полувека.

Отметим, однако, что защитить военный объект от захватчиков должны были не только необходимый пакет документов, но и находившиеся в карауле военнослужащие которые согласно уставу караульной службы не только могли применить оружие против самовольно проникших на территорию объекта «активистов», но и обязаны были это сделать.

И за то, что они этого не сделали, им теперь предстоит ответить перед судом.