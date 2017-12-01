По итогам января-октября 2017 года морской порт "Черноморск" (бывший Ильичевский) перевалил 6,58 млн тонн зерна, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Как передает "ПроАгро" со ссылкой на данные АМПУ, объем перевалки масла в Черноморском порту по итогам января-октября 2017 года составил 1,43 млн тонн, что на 35% больше по сравнению с соответствующими месяцами 2016 года.

Всего с начала текущего года морской порт "Черноморск" увеличил перевалку грузов на 6,1%.

Напомним, что по итогам 2016 года морской порт "Черноморск" перевалил 7,98 млн тонн зерна, что на 56,9% больше по сравнению с годом ранее.