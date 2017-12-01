Одесская епархия объявила о старте благотворительной акции «Поделись своей добротой» ко Дню святого Николая

Православная церковь объявила о старте благотворительной акции «Поделись своей добротой» в Одессе.

Как сообщили в пресс-службе Одесской епархии УПЦ, каждый одессит может помочь сиротам и детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также семьям беженцев с Донбасса. Для этого нужно принести любые детские вещи — игрушки, тёплую одежду и обувь, памперсы, детское питание, канцтовары и т. д. — в ближайший одесский православный храм. Всё это затем накануне праздника святителя Николая Чудотворца передадут нуждающимся.

Кроме того, для детворы организуют утренники и концерты, во время которых сотрудники молодёжного отдела епархии и приглашённые артисты будут веселить малышей. Запланировано также посещение детских интернатов Одессы и области — там тоже будут проводиться концерты и раздаваться подарки. Более детальную информацию можно получить по телефону: 097-97-60-160 (протоиерей Максим Омельченко).