 
Информация к новости
  • Просмотров: 58
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Организаторами канала нелегальной эмиграции обманули 16 граждан Вьетнама

Категория: Новости

Организаторами канала нелегальной эмиграции обманули 16 граждан Вьетнама

16 граждан республики Вьетнам, которые хотели попасть во Францию, были обмануты организаторами канала нелегальной эмиграции и привезенны в Одессу.
Людей перевезли через границу с Россией и поселили на съемной квартире в Малиновском районе, при этом сказали, что они уже на французской земле.

Обманутых нелегалов 6 декабря обнаружила одесская полиция. Только от полицейских вьетнамцы узнали, что они в Украине.
Теперь неудачливых эмигрантов депортируют домой, а пока они поживут в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. А на организаторов нелегальной переправки людей через границу составлен протокол.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 