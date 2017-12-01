Организаторами канала нелегальной эмиграции обманули 16 граждан Вьетнама

16 граждан республики Вьетнам, которые хотели попасть во Францию, были обмануты организаторами канала нелегальной эмиграции и привезенны в Одессу.

Людей перевезли через границу с Россией и поселили на съемной квартире в Малиновском районе, при этом сказали, что они уже на французской земле.

Обманутых нелегалов 6 декабря обнаружила одесская полиция. Только от полицейских вьетнамцы узнали, что они в Украине.

Теперь неудачливых эмигрантов депортируют домой, а пока они поживут в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. А на организаторов нелегальной переправки людей через границу составлен протокол.