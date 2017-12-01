Полицейские обнаружили наркотики дома у 25-летнего парня

Полицейские обыскали подозреваемого 25-летнего местного жителя. В ходе обысков в его доме были обнаружены наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

В помещении кухни и сарая, были обнаружены и изъяты 11 высушенных кустов вещества растительного происхождения, 10 полиэтиленовых пакетиков, три бумажных свертка и стеклянная банка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое, в сухом измельченном состоянии, а также устройство для употребления наркотиков.

Правоохранителям злоумышленник признался, что он увидел растущее растение конопли на улице два месяца назад. Сорвав один куст, он принес его домой, высушил и подготовил для личного употребления.

По данному факту начало уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.