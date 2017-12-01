Под снос пошли незаконные терминалы для пополнения счета

Одесские чиновники продолжают борьбу с незаконно установленными объектами сферы торговли и оказания услуг, сообщили в пресс-службе горсовета.

Так, под снос пошли четыре терминала пополнения счета, на монтаж которых не было получено соответствующих разрешений. Такие рейды работники управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей проводят регулярно, выявляя объекты без документов на установку. Сразу после этого решается вопрос об их демонтаже.

В течение недели убраны терминалы с улиц Ильфа и Петрова, Вильямса, Академика Глушко и Армейской.