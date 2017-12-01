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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Серьезный пожар произошел накануне в Одессе

Категория: Новости


Серьезный пожар произошел накануне в Одессе

Накануне в ГСЧС поступил сигнал о том, пожаре в заброшенном доме на улице Балковской.

Первы экипаж прибыл на место уже через четыре минуты.

Как выяснилось, в эпицентре возгорания находились двоен мужчин. Пожарные их эвакуировали и в течение двадцати минут погасили пожар.

Пострадавшие госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.

Причины пожара устанавливаются. В борьбе с огнем принимали участие три единицы спецтехники и восемнадцать человек личного состава.



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