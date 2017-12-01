Серьезный пожар произошел накануне в Одессе

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Накануне в ГСЧС поступил сигнал о том, пожаре в заброшенном доме на улице Балковской.
Первы экипаж прибыл на место уже через четыре минуты.
Как выяснилось, в эпицентре возгорания находились двоен мужчин. Пожарные их эвакуировали и в течение двадцати минут погасили пожар.
Пострадавшие госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.
Причины пожара устанавливаются. В борьбе с огнем принимали участие три единицы спецтехники и восемнадцать человек личного состава.