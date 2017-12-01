Пограничники задержали двух нарушителей, которые пытались незаконно попасть на территорию Молдовы

7 декабря пограничники Подольского погранотряда задержали двух нарушителей границы, которые пытались незаконно попасть на территорию Молдовы. Об этом сообщил отдел коммуникаций госпогранслужбы Украины.

Нарушителями оказались житель Одесской области из села Домница и гражданка Молдовы. Мужчина намеревался незаконно переправить женщину через границу, за что получил деньги от своей «подопечной». Гражданка Молдовы оказалась без документов на право пересечения границы.

В отношении задержанных составили административный протокол, а также по факту незаконной попытки пересечения границы начато уголовное производство. Ведется следствие.