На Приморском бульваре установили Ханукию

По традиции праздничный девятисвечник установлен возле Дюка.

Ханука - традиционный иудейский праздник, посвященный чуду, происшедшему во время освещения иерусалимского Храма. Когда в результате восстания Маккавеев Храм был освобожден, для его освещения необходимо было зажечь менору.

Однако было найден только маленький кувшин необходимого чистого масла, которого хватило бы только на один день. А для того, чтобы приготовить необходимое чистое масло , требовалось восемь дней.

Однако Маккавеи решили зажечь менору и использовать тот запас масла, что был. И тогда произошло чудо. Менора горела восемь дней- столь, сколько нужно было, чтобы приготовить необходимый запас чистого масла.

В память об этом евреи ежегодно отмечают праздник Хануки, продолжающийся восемь дней. В нынешнем году он продлиться с 13 по 20 декабря.