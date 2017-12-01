Одесса сохранила официальный статус города с миллионным населением

Одесса за 10 месяцев 2017-го года сохранила официальный статус города с миллионным населением.

Об этом сообщило областное Управление статистики.

Население Одессы по состоянию на 1 октября составляет чуть более миллиона — 1 миллион 10 тысяч 347 человек. За этот период население Одессы уменьшилось на 436 человек, при этом природное сокращение составило 2713 жителей. Таким образом, демографическая ситуация в Одессе остается негативной, так как на 100 умерших горожан приходится 72 родившихся.

Однако официальная статистика не учитывает жителей микрорайонов и населенных пунктов, фактически прилегающих вплотную к границам Одессы, но формально находящихся на территории Овидиопольского, Беляевского и Лиманского районов. Речь идет о селах Крыжановка, Усатово, Авангард, Латовка, жилмассиве «Радужный» и ряде других. Их население суммарно может насчитывать до 50-и тысяч человек.