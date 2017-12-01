В четверг, 7 декабря, одессит нанес тяжелое ножевое ранение женщине, по причине, что ее сын стал встречаться с его любимой. В электронную базу "Цунами" информация о произошедшем инциденте поступила около 16 часов дня. Сразу же полиция отправилась по указанному адресу. На месте обнаружили женщину с ножевым ранением в живот. Она обвинила в злодеянии своего соседа. Ревнивец пришел к ее сыну выяснять отношения. Чтобы защитить сына пострадавшая вступилась за него и поплатилась собственным здоровьем.

Задержанный свою вину не отрицает, утверждая, что вовсе не хотел подобного поворота событий.

Открыто уголовное дело по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, из-за чего ему грозит до 8 лет лишения свободы.