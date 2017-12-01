 Двое пострадавших при пожаре трамвая №7 остаются в больнице

По информации КП «Одесгорэлектротранс», на стационарном лечении остаются водитель трамвая с ожогами рук и одна из пассажирок с отравлением дыхательных путей.

Остальные находятся на амбулаторном лечении.

Что же касается причины возгорания электрощитовой в трамвайном вагоне, то, по мнению сотрудников КП, это могло произойти только в результате резкого скачка напряжения.

Напомним, что возгорание произошло накануне в районе остановки «Молодая гвардия».

В результате пострадали семь человек. На первых порах наиболее серьезными казались травмы одного из пассажиров, который получил глубокие порезы головы.





