Отныне парковать автомобили в районе мэрии запрещено

Соответствующие дорожные знаки установлены накануне КП СМЭП.

Причем речь идет, в первую очередь, о переулке Чайковского, который непосредственно примыкает к Думской площади.

Отметим, однако, что за первые дни после установки запрещающих знаков припаркованных автомобилей меньше не стало. При этом никаких принудительных эвакуаций там замечено не было.

Добавим, что поскольку переулок Чайковского не относится к числу дорог с активным движением, то чем вызван запрет на парковку остается непонятным.