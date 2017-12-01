В Одесскую областную администрацию подано более сотни заявок на предоставление жилья детям-сиротам

Об этом сообщил вице-губернатор по гуманитарным вопросам Сергей Колебошин.

По его словам, заявки со всех районов будут рассмотрены в кратчайшие сроки. При этом приоритет будет отдан тем административным единицам, на балансе которых находятся большее число детей, оставшихся без родительской опеки.

Он сообщил, что на решение данной проблемы регион получил субвенцию на сумму более тридцати шести миллионов гривен. Что является абсолютным рекордом среди всех областей страны.

Добавим, что по данным областной администрации, в нынешнем году новоселье справили уже пятьдесят девять детей-сирот. В то время, как за весь прошлый год таковых насчитывалось лишь восемнадцать.