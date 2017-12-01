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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Переговоры о завершении реконструкции Музея морского флота вышли на завершающую стадию

Категория: Новости


Переговоры о завершении реконструкции Музея морского флота вышли на завершающую стадию

Об этом сообщает со ссылкой на губернатора пресс-служба областной администрации.

По приведенным данным, на завершение работ требуется не менее 50 миллионов гривен.

Такой свободной суммы у области нет. Поэтому рассматриваются несколько других вариантов. В частности, возможность сдать здание музея в аренду Администрации морских портов Украины, которая возьмёт на себя расходы по завершению реконструкционных работ при открытии музея для посетителей.

Губернатор Максим Степанов обещает, что решение будет принято уже в самое ближайшее время.

Напомним, что первоначально завершить работы по реконструкции музея Морского флота планировалось уже к началу 2014 года.

Однако из-за произошедших в стране печальных событий решение проблемы оказалось фактически замороженным.



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