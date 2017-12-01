 
Информация к новости
  • Просмотров: 114
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

За последние три года производство продукции в Украине упало вдвое

Категория: Новости


Такую информацию озвучил в эфире телеканала «NewsOne» известный экономист Максим Гольдарб.

Так, по его словам, «…если в 2013 году страна производила продукции на сто восемьдесят миллиардов долларов, то по итогам прошлого года – всего девяносто миллионов».

На смену положительным показателям прироста производства пришли отрицательные. Как это имело место быть, разве что, к середине девяностых.

При этом резкое обеднение подавляющего большинства населения делает практически невозможным какой бы то ни было экономический рост. «Поскольку именно благосостояние граждан является главным рычагом рынка!»

А о том, что население упорно не верит ни в какие радужные перспективы, озвученные властями, по убеждению Максима Гольдарба, наглядно свидетельствует тот факт, что «…за это время из страны в поисках лучшей доли уехало уже семь миллионов человек!»



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 