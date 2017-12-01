Мишка на крыше – мир на Земле! ВИДЕО

«Саакашвили трус. Сегодня Мишка на крыше кричал, что прыгнет, но не прыгнул, — сказал журналистам Зорян Шкиряк, нехотя выражая заветную мечту правящей верхушки, чтобы Саакашвили куда-то самоутилизовался. Утилизовать его сами, они по понятным всем причинам, не могут. Остается одно – самоликвидация. Но, не тут-то было, Михо ковёрный со стажем, и прерывать карьеру досрочно не собирается!

Шкиряк также назвал Михеила Николозовича «пустым местом, пшиком и фейком, который, к сожалению, раздут и в Украине». Дутую славу Саакашвили создают в нашей стране уже целое десятилетие, в рамках американского PR проекта создания Грузии как государства – витрины, в котором все «прекрасно». За американские деньги обильно финансировалась разнообразная показуха: прозрачные офисы для ГАИ, молодые красивые еврочиновницы походившие на стюардесс, армия, выряженная по американскому образцу с винтовками М16 как у Рэмбо, вместо совковых калашей! Все это должно было нравиться публике и внушить веру в «грузинское чудо». Но как только финансовые ручейки иссякли, кучер превратился в крысу, золотая карета в тыкву… обнажилась тотальная безработица, куда-то делись «стюардессы» и народ прокатил Саакашвили на выборах, а новая власть объявила в розыск сбежавшего екс-президента.

«Если бы Саакашвили был политическим столпом, то давно бы вернулся в Грузию и вместе с грузинским народом, про который он так часто вспоминает, отстаивал свою невиновность в им же реформированном грузинском суде. Но он этого не делает потому, что трус», - не унимается Зорян Шкиряк.

Измельчание власти, это процесс всеобщий, я бы даже сказал всемирный. И затронул он не только Саакашвили, хотя стремительное превращение на украинской почве грузинского экс-президента из столпа либерально-демократических грез и творца «грузинского чуда» в политическую полевую мышь, поражает всякое воображение. Особенно ярко неистовый Михо обосрамился в Одессе. Столица юмора очередной раз дала понять, что в политике клоуны не продаются. Чуда не случилось!

Как такое политическое недоразумение, партия которого, по всей стране, набрала аж двух депутатов на выборах местных громад, смог создать в стране серьезный политический кризис?

Вступив в борьбу с правящим режимом Михо занял нишу обличителя «язв власти», этакого «современного святого» потому, что святость у нас – это когда «против власти».

Возникает вопрос, почему в этой стране до сих пор кто-то еще верит Саакашвили, кто его поддерживает? Ответ прост – обыватель. Вопреки официальной пропаганде, последние годы у нас резко упало качество гражданского общества. Гражданина заместил обыватель обладающий паспортом.

Обывательская логика не требует политического участия и боится ответственности за это участие, она питается навязанными извне представлениями, предпочитая их собственному болезненному опыту. Обыватель ждет чуда и не получая его, готов к принятию все новых разнообразных «чудотворцев» и мессиек. Именно поэтому механизмы создания политических альтернатив так в нашей стране и не появились.