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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одессе задержали сразу трех «телефонных террористов»

Категория: Новости


В Одессе задержали сразу трех «телефонных террористов»

Как сообщает пресс-служба СБУ, после проведения оперативно-следственных действий удалось задержать преступную группу из двух человек, которые неоднократно сообщали о ложном минировании различных объектов.

Так же был задержан и еще один мужчина, который тем же самым занимался самостоятельно.

Задержанные обвиняются по статье 259 УК Украины (заведомо ложная информация об угрозе безопасности граждан).

По этой статье каждому грозит наказание до восьми лет лишения свободы.



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